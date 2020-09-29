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Коммерсантъ

Нарышкин: США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии. По информации СВР, Вашингтон намерен столкнуть представителей католичества и православия в стране.В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.
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Вести.Ru

Нарышкин: в акциях протеста в Белоруссии замешаны ЦРУ и Пентагон

Вести.Ru10:15
Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ru09:02
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русском09:32
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАСС09:16
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правда10:07
РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБК09:46
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новости09:21
КП - Беларусь

Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

КП - Беларусь09:31

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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