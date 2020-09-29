Нарышкин: США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии. По информации СВР, Вашингтон намерен столкнуть представителей католичества и православия в стране.В источнике
Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.
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ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин
Комсомольская правда10:07