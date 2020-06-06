Политика

Вести.RuВести.RuНарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В целом историю с нашими дипломатами он назвал "очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей", передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать21
Сергей Нарышкин
Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей.
— Сергей Нарышкин, российский государственный, политический и военный деятельКомсомольская правда 05:35

Подробнее о событии

Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

РБК07:09

Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

Коммерсантъ06:36

МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства

РИА Новостивчера в 15:21

СВР назвала решение Чехии о высылке российских дипломатов провокацией

RT на русском05:50

Высылаемые российские дипломаты покинут Прагу 7 июня

ТАСС06:37

Высылку российских дипломатов из Чехии назвали гнусной провокацией

Lenta.ru06:16

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Интерфаксвчера в 11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,9K
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
258
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
147
Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Футбол

Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает

Спорт-Экспресс 04:48
Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:00
Происшествия

Лжехирург Алена Верди впала в кому

Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
200
Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
832
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
139
Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
1
Общество

Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
187
Киберспорт

Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче

Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
17
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
91
Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек

Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
911
Здоровье

Онкобольная волонтер акции #МыВместе помогала людям до последнего

Lenta.ru 07:05
Общество

В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом

В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара 04:44
309
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
299
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
71
Происшествия

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
4
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
186
Общество

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
1
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

По данным сообщества «AvtoVAZ News», из-за нехватки средств и приостановки финансирования многих проектов (рестайлинг LADA Largus не в счет) у обновленных «Нив» не было целого ряда элементов: решетки радиатора, приборной панели и старых шильдиков Chevrolet.
Автоновости дня вчера в 12:03
3
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
3
Происшествия

Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек

ТАСС вчера в 22:43
12
Общество

Роскачество обнаружило в сервелате следы антибиотиков

Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Моя Москва.онлайн 04:02
2
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
298
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
181
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное