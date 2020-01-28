Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.

с чего всё началось

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам Нарышкина, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Общество 200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Общество Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Авто В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.

Футбол YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте» Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.

Экономика Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома» ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.

Политика Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Политика Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.

Шоу-бизнес Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.