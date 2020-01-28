Общество

РБКРБКНарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам Нарышкина, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.
РИА Новости03:05

Подробнее о событии

Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

РБК05:00

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

ТАСС03:54

Рассекречены имена семи выдающихся разведчиков СССР и России

Lenta.ru03:28

СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов

Rambler News Service03:20

Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

RT на русском03:08

Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Взгляд.ру03:04

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

РИА Новости03:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов.
Ведомости 05:06
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Российская газета 01:22
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Общество

Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу

В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.
Российская газета 04:31
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Общество

Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Lenta.ru вчера в 14:46
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Авто

В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Дни24 02:38
Общество

Появились фото места крушения вертолёта, в котором погиб Коби Брайант

В Сети появились фотографии места крушения вертолёта, в котором находился легенда НБА Коби Брайант. Фото были опубликованы TMZ в «твиттере».
Чемпионат 26 января в 15:12
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Футбол

YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте»

Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
Реальное время 04:34
Экономика

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.
РБК 00:00
Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
РИА Новости 04:25
Политика

Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером

На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.
Московский Комсомолец 04:42
Футбол

Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
РБК вчера в 23:57
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК вчера в 09:22
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Спорт

Канадская спортсменка назвала секс причиной положительной допинг-пробы

Medical Note 04:37
Авто

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
WomanHit.ru 02:38
Общество

В Северодвинске зафиксировано повышение радиационного фона

Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.
Двина Сегодня 04:18
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Васенков
Военный деятель
Разведчик-нелегал, сотрудник Службы внешней разведки Российской Федерации. Герой Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное