Общество
РБКНарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам Нарышкина, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России.
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.РИА Новости03:05
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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