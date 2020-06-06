Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В целом историю с нашими дипломатами он назвал "очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей", передает "Интерфакс".

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

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