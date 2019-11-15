Политика
Военное делоНарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД
Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
— Сергей Нарышкин, российский военный деятельРБК 07:11
с чего всё началось
Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.ТАСС06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Здоровье
С 22 ноября введут новый порядок медосвидетельствования для водителей
Напомним, не стоит путать проверку при оформлении медсправки и медосвидетельствование, обязательную процедуру для водителя, которого заподозрили в употреблении спиртных напитков или запрещенных веществ.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Футбол
В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов».
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду
На своей странице в Instagram Лобода опубликовала несколько фото с маленькой Тильдой.
Политика
Новым представителем Кабмина Украины в Раде станет депутат от «Слуги народа»
Должность представителя правительства Украины в Раде займёт депутат от "Слуги Народа" Елена Шуляк, она займёт место ранее отказавшейся от должности Ирины Верещук, об этом сообщается на сайте Кабмина страны.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.