Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.

с чего всё началось

Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.

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