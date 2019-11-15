Политика

Военное делоВоенное делоНарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД

Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
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Сергей Нарышкин
Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
— Сергей Нарышкин, российский военный деятельРБК 07:11
с чего всё началось

Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
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