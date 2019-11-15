Политика

Взгляд.руВзгляд.руНарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, вероятно, постигнет участь ДРСМД, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Генсек ОБСЕ выступил за новое соглашение по ограничению вооружений с участием Китая

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Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД

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РИА Новости05:58
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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Лионель Скалони: «Приятно иметь в распоряжении сборной Аргентины Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о готовности команды к товарищескому матчу против Бразилии.
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Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
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Подсчитан размер будущих пенсий россиян

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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Ковальчук прокомментировал свой вывод состава «Лос-Анджелеса»

Накануне стало известно, что "Лос-Анджелес" вывел 36-летнего форварда Илью Ковальчука из состава, игрок продолжает тренироваться с командой, но не будет принимать участия в матчах.
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Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
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Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
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Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
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Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»

Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
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Энергетика

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism

Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подтвердил «Известиям» покупку компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
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Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
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Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса

Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Бузова заявила о намерении поехать на «Евровидение»

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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

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США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
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Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
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