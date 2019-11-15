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Политика Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.