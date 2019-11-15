Политика
Взгляд.руНарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, вероятно, постигнет участь ДРСМД, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Футбол
Лионель Скалони: «Приятно иметь в распоряжении сборной Аргентины Месси»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о готовности команды к товарищескому матчу против Бразилии.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Футбол
Как живет Тедеско в Москве: отель в центре, мысли об учителе русского, восторг от России
Во время первого ознакомительного приезда в Москву Доменико и ассистент тренера Андреас Хинкель жили в двух шагах от Арбата в отеле Radisson Collection.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал свой вывод состава «Лос-Анджелеса»
Накануне стало известно, что "Лос-Анджелес" вывел 36-летнего форварда Илью Ковальчука из состава, игрок продолжает тренироваться с командой, но не будет принимать участия в матчах.
Политика
Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Энергетика
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism
Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подтвердил «Известиям» покупку компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Музыка
Бузова заявила о намерении поехать на «Евровидение»
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.