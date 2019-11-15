Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может повторить судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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