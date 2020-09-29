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Ведомости

Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
„Борцы за обновленную Белоруссию“ проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.
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РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБК09:46
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русском09:32
Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ru09:02
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правда10:07
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАСС09:16
Московский Комсомолец

Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии

Московский Комсомолец09:01
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новости09:21
КП - Беларусь

Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

КП - Беларусь09:31

В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
REGNUM06:45
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Названы особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге

Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге, считают опрошенные газетой "Вечерняя Москва" ученые.
РИА Новости11:22

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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Меркель обеспокоилась распространением COVID-19 в Германии

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 29 сентября на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия12:00
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