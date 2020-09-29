Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.

Сергей Нарышкин российский государственный, политический и военный деятель „Борцы за обновленную Белоруссию“ проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.