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Ведомости

Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
„Борцы за обновленную Белоруссию“ проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.
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Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ru09:02
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русском09:32
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАСС09:16
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правда10:07
РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБК09:46
Московский Комсомолец

Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии

Московский Комсомолец09:01
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новости09:21
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Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

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