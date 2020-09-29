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Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБКвчера в 09:46
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правдавчера в 10:07
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:16
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:32
Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:02
Московский Комсомолец

Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:01
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новостивчера в 09:21
КП - Беларусь

Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 09:31

Посол РФ: США загнали переговоры по ДСНВ в цейтнот

Соединенные Штаты довели ситуацию с переговорами о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до цейтнота, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Посол РФ: США загнали переговоры по ДСНВ в цейтнот
Газета.Ru20:38

Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука
RT на русскомвчера в 10:36

Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией

Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определил состав команды на матчи Лиги наций, которые состоятся в октябре, передает пресс-центр сборной.
Дума ТВ28 сентября в 10:12
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM28 сентября в 08:28
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
1,4K

93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:45
1,1K

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,8K