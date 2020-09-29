Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
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ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин
Комсомольская правдавчера в 10:07
Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии
Lenta.ruвчера в 09:02
Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 09:01
Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси
КП - Беларусьвчера в 09:31