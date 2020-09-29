Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе

Выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял примерно на пять тысяч лет больше, чем самые древние следы присутствия человека, обнаруженные в одной из пещер Испании несколько лет назад.