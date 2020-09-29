Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБКвчера в 09:46
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:32
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новостивчера в 09:21
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правдавчера в 10:07
Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:02
Московский Комсомолец

Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:01
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:16
КП - Беларусь

Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 09:31

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,3K

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
1

Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русскомвчера в 10:36

Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru27 сентября в 21:13
216

Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе

Выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял примерно на пять тысяч лет больше, чем самые древние следы присутствия человека, обнаруженные в одной из пещер Испании несколько лет назад.
МТВ онлайнвчера в 14:13
5

Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
321

Грузия отказывает Азербайджану и Армении в военном транзите

Глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил о том, что власти страны приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану.
Газета.Ruвчера в 15:02
21

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,7K