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Ведомости

Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.В источнике
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РБК

Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии

РБКвчера в 09:46
RT на русском

СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:32
РИА Новости

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

РИА Новостивчера в 09:21
Комсомольская правда

ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

Комсомольская правдавчера в 10:07
Lenta.ru

Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:02
Московский Комсомолец

Нарышкин: инструкторы США готовили провокацию с националистами в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:01
ТАСС

Глава СВР заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:16
КП - Беларусь

Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 09:31

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новостивчера в 06:40
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Мужу Тихановской продлили содержание под стражей на два месяца

Сергей Тихановский, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, останется в СИЗО еще на два месяца, сообщает возглавляемое им движение «Страна для жизни» в Telegram-канале.
Московский Комсомолец18:22
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