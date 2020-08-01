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Piter.tv
Piter.tv

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.В источнике
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Вести.Ru

Сергей Нарышкин: СВР следит за событиями в Белоруссии вокруг задержанных россиян

Вести.Ruвчера в 16:23
Коммерсантъ

СВР: Европа считает задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией

Коммерсантъвчера в 08:05
RT на русском

Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 07:29
Газета.Ru

Внешняя разведка РФ узнала мнение Европы о задержании россиян в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 07:35
URA.Ru

Нарышкин сообщил, как Европа отреагировала на задержание россиян

URA.Ruвчера в 07:29
Lenta.ru

Директор Службы внешней разведки ответил на задержание россиян в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:27
ТАСС

Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией

ТАССвчера в 07:18
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEK29 июля в 10:29
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъвчера в 04:06
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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