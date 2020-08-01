Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.В источнике
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Сергей Нарышкин: СВР следит за событиями в Белоруссии вокруг задержанных россиян
Вести.Ruвчера в 16:23