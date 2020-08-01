Политика
Piter.tvНарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
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Киберспорт
В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза
За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 03:10
Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
В американской компании решили официально сообщить, что она переносит сроки выхода новых iPhone 12. Ранее об этом сообщали разные инсайдеры.
Газета DAILY 15:36
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
Дагестанский чиновник арестован по делу о махинациях с землей
По версии следствия, два года назад Шихиев создал преступную группу. Она похитила более 500 земельных участков.
BFM.ru 11:52
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Футбол
Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Astera 30 июля в 13:24
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасных проявлениях храпа
Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях.
Lenta.ru 15:52
Политика
Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
SM News 15:30
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru вчера в 06:53
Футбол
«Интер» победил «Аталанту» в борьбе за второе место в серии А
Команды разыгрывали второе место в турнирной таблице серии А. Миланцы одержали победу со счетом 2:0. Набрав 82 очка, «нерадзурри» сохранили второе место.
Спорт-Экспресс 16:43
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Политика
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа.
Известия 15:22
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском 07:43
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Происшествия
Депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке в Петербурге
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Госдумы обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Live24 вчера в 03:49
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Происшествия
Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска
Коммерсантъ Екатеринбург 14:43