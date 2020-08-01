Политика
ИзвестияНарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
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Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news вчера в 16:45
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Здоровье
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы
Российская газета 07:49
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Происшествия
В Карелии произошла вспышка коронавируса в частном доме престарелых
В Петрозаводске выявили вспышку коронавируса в частном пансионате для пожилых «Малина», сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Православие и Мир вчера в 08:41
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня 30 июля в 21:43
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
РИА Новости 09:08
Общество
Названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19
Самой безопасной страной после отмены большинства мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции признана Швейцария, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Deep Knowledge Group.
Газета.Ru 09:42
Армия и оружие
Washington Examiner: Трамп сделал подарок России и испугал прибалтов
Президент США своим решением по выводу войск из Германии сделал для России подарок и нанес удар по безопасности прибалтийских стран.
ПолитРоссия 04:13
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07