Политика

ИзвестияИзвестияНарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
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