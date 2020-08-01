Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

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