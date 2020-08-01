Политика

ИзвестияИзвестияНарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
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Новости на «России 24». Сергей Нарышкин: СВР следит за событиями в Белоруссии вокруг задержанных россиян

Вести.Ru16:05

СВР: Европа считает задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией

Коммерсантъ08:05

Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией

ТАСС07:18

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URA.Ru07:29

Директор Службы внешней разведки ответил на задержание россиян в Белоруссии

Lenta.ru07:27

Внешняя разведка РФ узнала мнение Европы о задержании россиян в Белоруссии

Газета.Ru07:35
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