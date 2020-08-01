Политика
ИзвестияНарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50
Происшествия
В Алтайском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
По последним данным, в результате аварии погибли три человека.
REGNUM 10:11
Наука
Проблемы со слухом выявили у переболевших коронавирусом SARS-CoV-2
В результате исследования состояния 121 пациента, переболевшего коронавирусом, ученые Манчестерского университета пришли к выводу, что это заболевание может провоцировать проблемы со слухом.
Сайт интересных новостей 13:51
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Происшествия
Муниципальному депутату Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение в нарушении порядка организации митинга.
Росбалт вчера в 16:49
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Футбол
«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
Матч ТВ 17:24
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Футбол
Уткин прокомментировал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что игроки ФК «Химки» попросили губернатора Московской области оставить Сергея Юрана главным тренером.
ГЛАС.RU 06:25
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Политика
Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT
Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
ПРАЙМ 19:23
Автоспорт
Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании
Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru 14:38
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал об уровне подготовки десантников
Увеличение доли служащих по контракту резко подняло мастерство всех категорий военнослужащих, прежде всего взводного/ротного звена.
Известия 17:01
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Игры
Far Cry, Assassin’s Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Ferra 09:33
Здоровье
24 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 0,9%. Всего в регионе подтверждено 2776 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:17
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
Здоровье
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В
В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
Ёлдаш 18:15
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51