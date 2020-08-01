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Известия

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

СВР: Европа считает задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией

Коммерсантъ08:05
ТАСС

Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией

ТАСС07:18
Газета.Ru

Внешняя разведка РФ узнала мнение Европы о задержании россиян в Белоруссии

Газета.Ru07:35
RT на русском

Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

RT на русском07:29
URA.Ru

Нарышкин сообщил, как Европа отреагировала на задержание россиян

URA.Ru07:29
Lenta.ru

Директор Службы внешней разведки ответил на задержание россиян в Белоруссии

Lenta.ru07:27
Известия

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Известия07:51
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Комедия «Хэппи-энд» стала первой российской премьерой после месяцев простоя

Премьера первого российского релиза после четырех месяцев простоя кинотеатров состоялась в кинотеатре "Иллюзион": гостям показали комедию "Хэппи-энд" Евгения Шелякина, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС15:04
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Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАССвчера в 16:21
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск05:40
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В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru14:19
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Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР

Поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если в первом случае не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, а во втором - если нет доказательств законности их получения.
БМ2430 июля в 02:56
1,8K

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ru12:40
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