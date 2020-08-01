Смотрите также

«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией