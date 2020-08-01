Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Смотрите также
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР
Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии