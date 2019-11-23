Политика

REGNUMREGNUMНарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии. 23 ноября об этом сообщает РИА Новости.
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Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
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