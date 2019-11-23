Политика
REGNUMНарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии. 23 ноября об этом сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.РИА Новости06:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными, Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.
Политика
Медведев назвал главные задачи и цели «Единой России»
Партия «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и показать лучший результат на предстоящих в России выборах, заявил на XIX съезде партии ее лидер, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Экономика
Глава Якутии предложил не менять в ДФО тарифы на электроэнергию
Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Фигурное катание
Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Политика
Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Россию заподозрили в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы в США
«Российские разведчики развернули агентурную сеть и, начиная с 2017 года, распространяют смесь опровергнутых конспирологических теорий и доказанных фактов, чтобы создать впечатление, что правительство в Киеве несет ответственность за взлом почтовых серверов Демократической партии и другие попытки вмешательства», — говорится в тексте.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Музыка
Свердловчанка перепела коллегу по «Голосу» и осталась со Шнуровым
Футбол
Рубин — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Ранее 78.ru писал, что встреча «Рубина» и «Зенита» пройдёт в субботу, 23 ноября, начало — в 14:00. Матч обслужит бригада Сергея Иванова.
Футбол
«Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды
Московский «Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды из-за незаконной перепродажи билетов, сообщили корреспонденту «РБ-Спорт» в пресс-службе клуба.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.