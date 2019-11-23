Политика

REGNUMREGNUMНарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии. 23 ноября об этом сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
РИА Новости06:58

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Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Российская газета07:13

Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

RT на русском06:27

Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии

Известия06:30

Нарышкин заявил о причастности США к перевороту в Боливии

News.ru06:30

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

REGNUM06:40

Нарышкин заявил о причастности США к событиям в Боливии

Московский Комсомолец06:26

Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

РИА Новости07:11
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Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными, Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.
Pravda.Ru 03:47
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Партия «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и показать лучший результат на предстоящих в России выборах, заявил на XIX съезде партии ее лидер, премьер-министр Дмитрий Медведев.
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К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

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Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 06:13
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

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В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru вчера в 14:18
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Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Российская газета 05:00
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:55
Политика

Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

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Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Россию заподозрили в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы в США

«Российские разведчики развернули агентурную сеть и, начиная с 2017 года, распространяют смесь опровергнутых конспирологических теорий и доказанных фактов, чтобы создать впечатление, что правительство в Киеве несет ответственность за взлом почтовых серверов Демократической партии и другие попытки вмешательства», — говорится в тексте.
Lenta.ru 07:19
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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«Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды

Московский «Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды из-за незаконной перепродажи билетов, сообщили корреспонденту «РБ-Спорт» в пресс-службе клуба.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
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Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
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Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
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