Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии. 23 ноября об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

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