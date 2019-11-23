Политика

RT на русскомRT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
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с чего всё началось

Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
РИА Новости06:58

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В России заявили о причастности США к политическому кризису в Боливии

Lenta.ru08:01

Нарышкин оценил события в Боливии

RT на русском08:23

Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии

Известия06:30

Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Российская газета07:13

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

REGNUM06:40

Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

РИА Новости08:19

Нарышкин заявил о причастности США к событиям в Боливии

Московский Комсомолец06:26
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
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МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
РИА Новости вчера в 13:23
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Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей

Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Аргументы недели 17:11
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News.ru 06:53
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
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Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 06:28
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В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
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Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
РИА Новости 15:32
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 18:00
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Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
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Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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«Калашников» показал свой электрический мотоцикл

В концерне отметили, что их электрический мотоцикл полностью рабочий. На нем можно ездить, но он пока находится в стадии прототипа.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
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Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне

Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
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Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК вчера в 04:31
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Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину из-за ситуации, сложившейся в театре.
РИА Новости вчера в 09:19
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Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Политика

В «Единой России» создадут правозащитный центр

Лев Пономарев сказал, что создаваемая структура напоминает ему профсоюзы, которые были в СССР.
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Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
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