Политика
RT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.РИА Новости06:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
Общество
МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
РИА Новости вчера в 13:23
Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Аргументы недели 17:11
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Спорт
Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА
Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 06:28
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Вести.Ru 15:50
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru 11:20
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
РИА Новости 15:32
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Lenta.ru вчера в 10:59
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Вести.Ru вчера в 03:15
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
RT на русском 13:26
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Игромания.ру 11:22
Общество
«Калашников» показал свой электрический мотоцикл
В концерне отметили, что их электрический мотоцикл полностью рабочий. На нем можно ездить, но он пока находится в стадии прототипа.
Astera вчера в 16:15
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 18 ноября в 01:02
Наука
Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне
Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
NewInform вчера в 11:16
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК вчера в 04:31
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину из-за ситуации, сложившейся в театре.
РИА Новости вчера в 09:19
Политика
В «Единой России» создадут правозащитный центр
Лев Пономарев сказал, что создаваемая структура напоминает ему профсоюзы, которые были в СССР.
Эхо Москвы 14:02
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20