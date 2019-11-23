Политика

RT на русскомRT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
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с чего всё началось

Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
РИА Новости06:58

Подробнее о событии

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

REGNUM06:40

Нарышкин оценил события в Боливии

RT на русском08:23

Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

РИА Новости08:19

Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Российская газета07:13

В России заявили о причастности США к политическому кризису в Боливии

Lenta.ru08:01

Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии

Известия06:30

Нарышкин заявил о причастности США к событиям в Боливии

Московский Комсомолец06:26
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Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
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Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ

Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
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Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
РБК 06:47
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета 07:43
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:25
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
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Футбол

«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 05:53
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 09:32
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:19
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
RT на русском 03:29
Общество

Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

АиФ Санкт-Петербург 07:39
Общество

Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов

Севший на мель неподалеку от Одессы танкер «Делфи» мог использоваться для контрабанды нефтепродуктов.
Lenta.ru 10:01
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК 09:30
Кино

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет

Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Bimru.ru 04:29
Здоровье

Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками

Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
АвтоВзгляд вчера в 06:52
Музыка

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту

Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Bimru.ru 04:23
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой

Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
DixiNews 09:34
Армия и оружие

Швеция обвинила российский корабль во вторжении в свои воды

Суть событий вчера в 12:23
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
РИА Новости 09:42
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
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Хоккей

Широков не сыграет в матче КХЛ против минского «Динамо»

"Авангард" в субботу в Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо".
РИА Новости 08:17
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia

В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
3DNews 02:00
Политика

Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии.
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