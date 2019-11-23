Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.

Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

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