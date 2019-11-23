Политика
RT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
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Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.РИА Новости06:58
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Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Политика
Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»
В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Футбол
«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов
Севший на мель неподалеку от Одессы танкер «Делфи» мог использоваться для контрабанды нефтепродуктов.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Кино
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Здоровье
Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками
Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Армия и оружие
Швеция обвинила российский корабль во вторжении в свои воды
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Хоккей
Широков не сыграет в матче КХЛ против минского «Динамо»
"Авангард" в субботу в Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо".
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Политика
Вучич назвал Путина искренним другом Сербии
Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии.