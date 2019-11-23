Политика

RT на русскомRT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
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с чего всё началось

Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
РИА Новости06:58

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В России заявили о причастности США к политическому кризису в Боливии

Lenta.ru08:01

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

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Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

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Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

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Нарышкин оценил события в Боливии

RT на русском08:23

Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии

Известия06:30

Нарышкин заявил о причастности США к событиям в Боливии

Московский Комсомолец06:26
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

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Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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