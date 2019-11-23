Политика
RT на русскомНарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
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Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.РИА Новости06:58
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Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
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Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения.
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
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В СБУ заявили о блокировке поставки угля с Донбасса в обход запрета
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Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
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Наука
Послеоперационный бред может указывать на вероятность развития болезни Альцгеймера
Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне провели исследование генетических факторов риска развития болезни Альцгеймера, который может косвенно влиять на риск возникновения послеоперационного делирия у пациента.
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Шоу-бизнес
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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
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Игры
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Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.