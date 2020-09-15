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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
РИА Новости04:48
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Когда Алексей Навальный вылетал из России, в его организме токсичных веществ не было»: Сергей Нарышкин - о вопросах к Германии

Комсомольская правда08:47
ТАСС

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета из России не было отравляющих веществ

ТАСС04:58
РБК

Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

РБК05:46
Коммерсантъ

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета в Германию не было ядов

Коммерсантъ04:42
Интерфакс

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Интерфакс04:15
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

РИА Новости04:48
RT на русском

Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

RT на русском04:54

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат
RT на русскомвчера в 10:01
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000
REGNUM23:06

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
2

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
2

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известия08:34
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Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новости05:51
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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