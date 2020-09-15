Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.

С чего всё началось Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка» Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации. РИА Новости 04:48