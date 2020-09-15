Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

Все запасы боевых отравляющих веществ на российской территории, включая запасы «Новичка», были уничтожены в установленном порядке, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
РИА Новости04:48
Подробнее о событии
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

РИА Новости04:48
РБК

Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

РБК05:46
URA.Ru

Нарышкин: весь «Новичок» в России уничтожен

URA.Ru04:27
Коммерсантъ

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета в Германию не было ядов

Коммерсантъ04:42
Интерфакс

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Интерфакс04:15
ТАСС

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета из России не было отравляющих веществ

ТАСС04:58
RT на русском

Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

RT на русском04:54

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Ведомости06:35
1K

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
9

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
573

Под Киевом произошла авария на газопроводе для транзита газа в Европу

Киев, 15 сентября 2020, 03:36 — REGNUM Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, произошла на его участке вблизи поселка Чабаны в Киевской области.
REGNUM20:36
67

Зенит Иркутск — Химки 0:0 (2-й тайм)

15 сентября в 18:00 на стадионе «Труд» встретятся клуб «Зенит-Иркутск», выступающий в профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), и клуб «Химки», который числится в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Иркутск».
АиФ Иркутск03:35