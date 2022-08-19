Суд призвал «кредиторов должника, желающих заявить свои требования в рамках производства по делу о неплатежеспособности, в срок до принятия судом решения о банкротстве обратиться с заявлением о своем требовании в местный суд».
Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
По делу о мошенничестве допросили Евгения Брюна В Москве задержан бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, президент ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы" Евгений Брюн.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политической системы в России.