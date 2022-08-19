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На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии

Суд призвал «кредиторов должника, желающих заявить свои требования в рамках производства по делу о неплатежеспособности, в срок до принятия судом решения о банкротстве обратиться с заявлением о своем требовании в местный суд».
РБК
По состоянию на конец июня, у Sberbank CZ были десятки тысяч кредиторов.
Frank Media
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Москвы семь пакетов санкций, которые, в том числе, коснулись российского Сбербанка.
РБК
В начале мая Чешский национальный банк отозвал банковскую лицензию у Sberbank CZ.
РБК

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На счетах в чешской «дочке» Сбербанка зависли деньги муниципалитетов Чехии
ИА Красная Веснавчера в 16:45
На счетах в чешском Сбербанке зависли деньги сотен муниципалитетов Чехии
РБКвчера в 16:22
Деньги городов Чехии и эндаумент-фонда ее бывшего президента зависли в Сбербанке
Frank Mediaвчера в 10:07
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