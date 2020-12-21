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Известия
Известия

Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году

Известия
ПРАЙМ
Deita.ru
ФедералПресс
News.ru
Телеканал 360°
URA.Ru
Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики.В источнике
С чего всё началось
Известия

Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году

Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Прежде всего рост будет обусловлен снижением курса рубля — операторы закупают оборудование за рубежом.
Известия16:01
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РЕН ТВ

Аналитики прогнозируют подорожание мобильной связи и интернета

РЕН ТВ16:14
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Аналитики прогнозируют подорожание мобильной связи в 2021 году

ПРАЙМ17:53
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IT-аналитики предупредили россиян о подорожании мобильной связи

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Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

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Спрогнозировано подорожание мобильной связи в 2021 году

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Мобильная связи и Интернет могут подорожать в 2021 году на 10–15%

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Аналитики спрогнозировали подорожание мобильной связи в 2021 году

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Антикоронавирусную прививку получат только те колымчане, кто вакцинирован против гриппа

По словам специалиста, план полностью еще не выполнен, а первыми вакцину от коронавируса получают медики, педагоги, работники социальной сферы, а также те, кто подвержен развитию тяжелых осложнений.
Магаданская правда19:10