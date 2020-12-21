Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики.В источнике
С чего всё началось
Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Прежде всего рост будет обусловлен снижением курса рубля — операторы закупают оборудование за рубежом.
Известия16:01
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