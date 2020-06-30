Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.

Общество На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции. 2K

Футбол «Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.

Политика В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве. 3

Киберспорт На Xbox One пройдёт фестиваль игровых демоверсий Microsoft анонсировала первый фестиваль игровых демоверсий для Xbox One — ранее подобное мероприятие проходило только в Steam.

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 184

Общество Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте. 9

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 128

Фигурное катание Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !" 11

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году. 705

Наука Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус Исследователи Университета Джона Хопкинса решили проверить способность рецептора нового типа коронавируса АСЕ2 проникать в клетки головного мозга и приводить к воспалению органа. 9

Политика Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.