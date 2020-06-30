Экономика
REGNUMNasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
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Общество
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 10:34
Политика
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Футбол
Селюк: «Новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат»
Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились.
Sport24.ru 18:37
Общество
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском 05:59
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
ТК Звезда вчера в 18:08
Политика
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве.
РИА Новости 18:57
Киберспорт
На Xbox One пройдёт фестиваль игровых демоверсий
Microsoft анонсировала первый фестиваль игровых демоверсий для Xbox One — ранее подобное мероприятие проходило только в Steam.
Игромания.ру 13:03
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 12:01
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Недвижимость
«Два месяца без доходов бесследно не пройдут»
В конце любой экономической цепочки стоит потребление.
Коммерсантъ 18:00
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 03:57
Наука
Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус
Исследователи Университета Джона Хопкинса решили проверить способность рецептора нового типа коронавируса АСЕ2 проникать в клетки головного мозга и приводить к воспалению органа.
Live24 08:30
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Политика
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС вчера в 17:32
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Энергетика
Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Общество
В США выявили ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX
Инспекторы Минтранса США пришли к выводу, что корпорация Boeing и регулятор ФАУ допустили многочисленные ошибки в ходе разработки и сертификации самолетов серии 737 MAX.
Газета.Ru вчера в 21:34