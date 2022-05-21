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Население Греции осталось недовольны планом ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Жители Греции, опрошенные РИА Новости, заявили, что недовольны последним энергетическим планом Евросоюза, направленным на отказ от российских ресурсов.
РИА Новости
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила обширный пакет мер, направленных на уход от российских энергоресурсов.
ПРАЙМ
План RePowerEU предусматривает перестройку европейской системы энергетики, поиск альтернативных поставщиков газа, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива.
ПРАЙМ
Как оказалось, среди простого населения Греции многие оказались крайне недовольны подобной риторикой ЕС.
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В Греции население осталось недовольным планом ЕС по отказу от российских энергоресурсов
Banki Loans03:04
Граждане Греции считают несвоевременным и опасным план ЕС по отказу от российских энергоресурсов
ПРАЙМ02:51
Население Греции осталось недовольны планом ЕС по отказу от российских энергоресурсов
РИА Новости02:11
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