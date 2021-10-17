RuNews24.ruНаселение России, по прогнозу ТТП, сократится на 1 млн человекИными словами, за два года страна потеряет больше миллиона граждан.Lenta.ruНаселение России сократится на миллион человек из-за обнищания, предрек член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТТП) Дмитрий Любомудров.Lenta.ru«В журнале [Forbes] каждый год можно видеть все больше богатых россиян, в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее», — подытожил он.URA.RuСогласно прогнозам кабинета министров, в течение двух лет население России сократится более чем на миллион человек на фоне пандемии COVID-19.News.ruЧитать далееСвернутьTopdaynews.ruTopdaynews.ruЦентральная Служба НовостейОбщественная служба новостейАБНРамблерГЛАС.RUЦензуры.НетOm1.ruLive24Подробнее о событииЭксперт заявил об ускорении вымирания россиян из-за бедностиРамблервчера в 11:21В ТПП предсказали миллионное сокращение населения РФ из-за бедностиNews.ruвчера в 15:02Из-за обнищания население России сократится на миллион человек, предрекли в ТТПLenta.ruвчера в 14:02Член совета ТПП РФ: Избыточная убыль населения в России вызвана бедностьюИА Красная Веснавчера в 15:23Миллионное сокращение населения России произойдет из-за бедностиURA.Ruвчера в 10:44Эксперт Любомудров заявил, что пока в России не начнут расти доходы, будет увеличиваться смертностьАргументы неделивчера в 09:33Любомудров: пока в России не будут расти доходы, будет расти смертностьСвободная Пресса15 октября в 08:42Показать ещёОценить515Поделиться