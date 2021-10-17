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Население России, по прогнозу ТТП, сократится на 1 млн человек

Иными словами, за два года страна потеряет больше миллиона граждан.
Lenta.ru
Население России сократится на миллион человек из-за обнищания, предрек член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТТП) Дмитрий Любомудров.
Lenta.ru
«В журнале [Forbes] каждый год можно видеть все больше богатых россиян, в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее», — подытожил он.
URA.Ru
Согласно прогнозам кабинета министров, в течение двух лет население России сократится более чем на миллион человек на фоне пандемии COVID-19.
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