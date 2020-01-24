с чего всё началось

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.

Население России сокращается второй год подряд

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