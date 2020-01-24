Общество
РИА НовостиНаселение России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Здоровье
Китайцы за шесть дней построят больницу для заражённых коронавирусом
Строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней.
Футбол
«Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова
Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.
Здоровье
Названы причины заболевания раком в Башкирии
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на пресс-завтраке в «Коммерсанте-Уфа» назвал причины роста онкологии в республике.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым.
Армия и оружие
При обстрелах боевиками Алеппо погибли 11 человек
Боевики совершили за сутки 48 обстрелов города Алеппо, в результате чего погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Театры
«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Происшествия
Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Общество
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Происшествия
В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Политика
Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Здоровье
Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа
Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа с региональными специализированными медцентрами в каждом.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Официальной информации о технической начинке Octavia RS нет: компания Skoda подтвердила, что «заряженная» модель впервые выйдет на рынок в версии с подключаемым гибридом и подчеркнула, что премьера спортивной линейки состоится 3 марта на Женевском автосалоне.