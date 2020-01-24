Общество
РИА НовостиНаселение России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.
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Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Кино
Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили
Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Спорт
Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону
Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери
Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Происшествия
Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге
Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
Политика
Лукашенко пригрозил ответить России на ограничение поставок продуктов
Минск может ответить на закрытие российского рынка для белорусских поставщиков.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.