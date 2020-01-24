с чего всё началось

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.

Население России сокращается второй год подряд

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

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Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Политика Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.

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Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.