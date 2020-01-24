Общество

РИА НовостиРИА НовостиНаселение России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.
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Постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с началом 2018 года (на 0,02%), следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 24 января (.xls
).
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