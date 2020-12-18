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Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее

Цензуры.Нет
Псковская Лента Новостей
РБК
Smolnarod.ru
Новые Известия
ТаракаНН
Санкт-Петербург.ру
Газета Кемерова
Национальная служба новостей
47 новостей
В январе — ноябре 2020 года численность населения России сократилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства

Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
РБКвчера в 11:19
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Сокращение населения России оказалось выше годового прогноза правительства

Эхо Москвы16:03
Компания

Численность населения России с начала года сократилось почти на 382 тысячи человек

Компаниявчера в 14:34
РБК

Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства

РБКвчера в 11:19
Smolnarod.ru

Сокращение населения России превысило годовой прогноз

Smolnarod.ruвчера в 13:55
Новые Известия

Сокращение населения России в 2020 году превзошло официальные прогнозы на треть

Новые Известиявчера в 13:37
Фонтанка.Ру

Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее

Фонтанка.Рувчера в 11:35
Национальная служба новостей

Сокращение населения России оказалось больше, чем предполагало правительство

Национальная служба новостейвчера в 13:55

Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты россиян в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
RT на русскомвчера в 11:07

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press со ссылкой на текст уведомления.
Интерфакс20:58

«Роскосмос» исключил образование трещины на МКС из-за усталости металла

Версия образования трещины на Международной космической станции (МКС) в результате усталости металла исключена специалистами, заявил «РИА Новости» исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.
Коммерсантъ08:43