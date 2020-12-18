Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее
В январе — ноябре 2020 года численность населения России сократилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.В источнике
С чего всё началось
Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства
Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
РБКвчера в 11:19
Подробнее о событии
Численность населения России с начала года сократилось почти на 382 тысячи человек
Компаниявчера в 14:34
Сокращение населения России в 2020 году превзошло официальные прогнозы на треть
Новые Известиявчера в 13:37
Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее
Фонтанка.Рувчера в 11:35
Сокращение населения России оказалось больше, чем предполагало правительство
Национальная служба новостейвчера в 13:55