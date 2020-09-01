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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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Lenta.ru

Население России рекордно сократится из-за пандемии

Lenta.ru04:10
RT на русском

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

RT на русском02:47
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

РБК22:00
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России предрекли рекордное сокращение населения

Телеканал 360°01:09
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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

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На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

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Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году

РИА Новости02:08

Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Лукашенко объяснил отказ во въезде архиепископу Кондрусевичу

Лидеру белорусских католиков, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу запретили въезд в Белоруссию, поскольку он в Польшу выезжал "на консультации" и получил там некое задание, заявил президент Александр Лукашенко.
Интерфакс06:52
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Netflix начал показывать фильмы и сериалы бесплатно

На специальной онлайн-странице уже лежат хиты Netflix: хоррор «Птичий короб» с Сандрой Буллок, пилотные эпизоды сериалов «Очень странные дела» и «Когда они нас увидят», номинированный на «Оскар» фильм «Два папы» с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом.
РБК05:40
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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