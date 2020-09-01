Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

Чистовик 20

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.