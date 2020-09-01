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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

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На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

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Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

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«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
РБК спорт07:18
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками.
Александр Лукашенко
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В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
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Газета.Ru08:35
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Спутник связи для Анголы запустят в марте 2022 года

Запуск спутника связи «Ангосат-2» запланирован на март 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева, которая ведёт работу над созданием для Анголы данного аппарата.
Аргументы и Факты09:14