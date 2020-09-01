Численность населения России рекордно сократится к концу 2020 года
Москва, 1 сентября 2020, 10:15 — REGNUM К концу 2020 года население России сократится на 158 тыс. человек. Таковы предварительные оценки, отражённые в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.В источнике
С чего всё началось
Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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