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Численность населения России рекордно сократится к концу 2020 года

Москва, 1 сентября 2020, 10:15 — REGNUM К концу 2020 года население России сократится на 158 тыс. человек. Таковы предварительные оценки, отражённые в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
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Население России сократится за год более чем на 150 тысяч человек

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Население России рекордно сократится из-за пандемии

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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Газета.Ru09:04
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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

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Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

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США ожидают удвоения ядерного арсенала Китая

Китай пытается как минимум удвоить количество ядерных боеголовок в своем арсенале в следующем десятилетии, его вооруженные силы уже сравнялись или превзошли США в ряде ключевых областей, говорится в докладе Пентагона.
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РБК14:47

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъ11:36

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском13:29
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В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.
RT на русском09:54
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Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

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