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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Газета.Ru09:04
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Население России сократится за год более чем на 150 тысяч человек

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На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

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России предрекли рекордное сокращение населения

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Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

РБК22:00

Создатель «Красной кнопки» Литреев уехал из России

Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создатель мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, уехал из России.
РБК Екатеринбург02:05
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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