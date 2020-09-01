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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
Подробнее о событии
Znak.com

В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

Znak.com00:17
RT на русском

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

RT на русском02:47
РИА Новости

Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году

РИА Новости02:08
Телеканал 360°

России предрекли рекордное сокращение населения

Телеканал 360°01:09
Lenta.ru

Население России рекордно сократится из-за пандемии

Lenta.ru04:10
URA.Ru

На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

URA.Ru23:57
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

РБК22:00

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков
РБК08:02
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru07:54
8

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Минобороны подписало новый контракт на поставку РСЗО «Торнадо-С»

Согласно сообщению, в рамках военно-технического форума Минобороны и НПО "Сплав" подписали контракт на поставку боевых и транспортно-заряжающих машин новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
Военное обозрение06:19