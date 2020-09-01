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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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Lenta.ru

Население России рекордно сократится из-за пандемии

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Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

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Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году

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России предрекли рекордное сокращение населения

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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

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На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

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РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Создатель «Красной кнопки» Литреев уехал из России

Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создатель мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, уехал из России.
РБК Екатеринбург02:05
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Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ

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Российская газета06:57

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РБК05:40
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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