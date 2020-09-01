Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
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В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
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Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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