Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Смотрите также
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца
В Минске милиция задержала несколько десятков протестующих студентов
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
В Турции задержали одного из главарей ИГ
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В Минске милиция задержала несколько десятков протестующих студентов
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях санкций США
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
Подробнее о событии