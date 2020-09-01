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Газета.Ru
Газета.Ru

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

Znak.com00:17
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РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

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РБК: население России сократится более чем на 150 тысяч человек

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России предрекли рекордное сокращение населения

Телеканал 360°01:09
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Население России рекордно сократится из-за пандемии

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На фоне коронавируса в России рекордно сократится население

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Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС02:28
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

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РБК23:07
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Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября

Мы хотим вам пожелать, чтобы день знаний был у вас каждый день. Узнавать что-то новое — это очень интересно. Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться… Желаем вам космических успехов в учебе и звездного будущего!
Иван Вагнер
Российский космонавт
Аргументы и Факты23:20

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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