Общество

РИА НовостиРИА НовостиНаселение Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
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На Украине сообщили о сокращении населения на 11,5 млн человек за 18 лет

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Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
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В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
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Туринский «Ювентус» принимал на своем стадионе «Альянц» римскую «Рому». Игра прошла в рамках четвертьфинала Кубка Италии.
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Из Европы массово уезжают евреи.
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Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

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