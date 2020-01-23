Общество

BFM.ruBFM.ruНаселение Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года. Такие результаты продемонстрировала электронная перепись населения, которую провели власти страны.
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