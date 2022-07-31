США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.
Росздравнадзор поручил регионам активизировать вакцинацию населения от COVID-19 В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией По информации Минздрава Приморья, по состоянию на 1 августа, число обращений в инфекционные кабинеты и центры поликлиник выросло втрое по сравнению с июнем.