Футбол
Петербургский дневник«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором высказал свое мнение о главном тренере национальной дружины Станиславе Черчесова. Дзюба назвал Черчесова «наш генерал», отметив, что тренер ведет за собой всю команду.
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Политика
Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»
Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Авто
Спрос на авто для разбора на запчасти увеличился на 20% в России
Рост спроса на машины для разбора на запчасти зафиксирован в России.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Армия и оружие
СК заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему
МОСКВА, 19 ноября/ Радио Sputnik.Следственный комитет России заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Алексею Майстренко, причастному к обстрелу гражданского населения Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Экономика
Тарифы на вывоз мусора для населения могут вырасти на 10-15%
После запуска мусоросортировочного предприятия в Калининградской области плата за вывоз ТКО увеличится.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Кино
Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн
Смена дизайна главного героя предстоящего фильма «Соник в кино» обошлась кинокомпании Paramount Pictures в $5 млн.
Экономика
МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год
У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
Происшествия
МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию
В Московской области правоохранители ликвидировали на сегодняшний день крупнейшую в России подпольную лабораторию, в которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Спорт
В биатлоне могут запретить использование свинца
19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.