Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневник«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором высказал свое мнение о главном тренере национальной дружины Станиславе Черчесова. Дзюба назвал Черчесова «наш генерал», отметив, что тренер ведет за собой всю команду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба: «Черчесов — требовательный, и это хорошо, потому что мы можем расслабиться в любой момент»

Sport24.ru04:59

«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове

Петербургский дневник05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Политика

Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»

Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Аргументы и Факты 07:48
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Политика

В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Газета.Ru 08:18
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Авто

Спрос на авто для разбора на запчасти увеличился на 20% в России

Рост спроса на машины для разбора на запчасти зафиксирован в России.
Народные новости 03:02
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Армия и оружие

СК заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему

МОСКВА, 19 ноября/ Радио Sputnik.Следственный комитет России заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Алексею Майстренко, причастному к обстрелу гражданского населения Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Радио Sputnik 05:10
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.
RT на русском 08:32
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 04:04
Шоу-бизнес

Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены

Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Актуальные Новости вчера в 04:30
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Экономика

Тарифы на вывоз мусора для населения могут вырасти на 10-15%

После запуска мусоросортировочного предприятия в Калининградской области плата за вывоз ТКО увеличится.
Каскад 06:02
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Политика

Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Капитал страны вчера в 23:22
Футбол

В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
РИА Новости 05:22
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Кино

Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

Смена дизайна главного героя предстоящего фильма «Соник в кино» обошлась кинокомпании Paramount Pictures в $5 млн.
REGNUM 03:24
Экономика

МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год

У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
РБК 08:05
Происшествия

МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию

В Московской области правоохранители ликвидировали на сегодняшний день крупнейшую в России подпольную лабораторию, в которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 05:37
Политика

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Lenta.ru 08:13
Спорт

В биатлоне могут запретить использование свинца

19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
ProstoProSport 03:20
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное