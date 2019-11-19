Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором высказал свое мнение о главном тренере национальной дружины Станиславе Черчесова. Дзюба назвал Черчесова «наш генерал», отметив, что тренер ведет за собой всю команду.

«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове

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