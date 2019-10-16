Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.

с чего всё началось

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.

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