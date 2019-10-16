Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
RT на русском06:29

Подробнее о событии

Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

Lenta.ru10:53

Ошибки в анализе сбитого «пьяного мальчика» под Кировом нет, заявил эксперт

Газета.Ru07:27

Судмедэксперт отказался признать свою ошибку с кировским «пьяным мальчиком»

Взгляд.ру09:13

Судмедэксперт объяснился за скандал с кировским «пьяным» мальчиком

Московский Комсомолец08:12

Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе

Телеканал 360°07:39

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

РИА Новости08:29

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

RT на русском06:29
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Армия и оружие

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
Политика

Трамп подписал указ о введении санкций против Турции

"Президент Трамп подписал исполнительный указ, который дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или официальных лиц Турции, участвующих в потенциально опасных для гражданских лиц действиях, ведущих к подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - сообщил Помпео.
Московский Комсомолец 14 октября в 18:56
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Кино

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Происшествия

В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией

Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Происшествия

СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального

Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в 30 регионах по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 03:12
Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина

Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру 13:30
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Кино

«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ

За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Политика

Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

Коммерсантъ 16:47
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo вчера в 08:53
Космос

SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Здоровье

10 продуктов, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови

Содержит неусваиваемую клетчатку инулин, благодаря которой надолго насыщает, поддерживая стабильный уровень сахара в крови.
MOS.news 04:30
Армия и оружие

В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

РИАМО 11:04
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика

Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
REGNUM 14:59
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
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