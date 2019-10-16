Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
RT на русском06:29

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Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

Lenta.ru10:53

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

РИА Новости08:29

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

RT на русском06:29

Судмедэксперт объяснился за скандал с кировским «пьяным» мальчиком

Московский Комсомолец08:12

Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе

Телеканал 360°07:39

Ошибки в анализе сбитого «пьяного мальчика» под Кировом нет, заявил эксперт

Газета.Ru07:27

Судмедэксперт отказался признать свою ошибку с кировским «пьяным мальчиком»

Взгляд.ру09:13
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика

МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
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Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
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Музыка

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Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
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Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily 12:30
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Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда 15:06
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Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

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Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 15:23
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Энергетика

Bloomberg: «ВИЭ опередят ископаемое топливо всего за 10 лет»

Несмотря на угрозу климатической катастрофы, человечество не спешит отказываться от ископаемого топлива.
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Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Политика

Симоньян пригласила бывшего замгоссекретаря США в Россию

Новые Известия 11:24
Армия и оружие

Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия 15:25
Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Кино

Чадов и Иванова столкнулись с мистикой

В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения.
7Дней.ру 14:15
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт 07:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
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В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
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Кадыров назвал выдумками публикации о «зачистке» чиновников в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации о том, что высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур из его окружения отправлены в секретные тюрьмы, а в республике проводится "зачистка" нелояльных госслужащих.
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Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Экономика

В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%

Уже с начала 2020 года у нас в стране должна появиться льготная ипотека.
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Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Общество

Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии

Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.
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Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
32CARS.ru вчера в 06:51
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