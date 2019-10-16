Происшествия
РИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.RT на русском06:29
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RT на русском 10:09
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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
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REGNUM вчера в 07:58
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 13 октября в 18:09
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РИА Новости 09:22
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Билли Айлиш обокрали во время концерта
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ФедералПресс 09:01
Авто
России досталось всего 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
На российском авторынке стартовали продажи новых лифтбеков Audi RS5 Sportback.
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Происшествия
В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств.
Российская газета 10:15
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В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
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Во вторник, 15 октября, на 24 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск в ДТП погиб бизнесмен Алишах Сулейманов (на фото).
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Метро в России признали бесперспективным
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Lenta.ru 11:22
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Путин заявил о новой задаче для ОПК
Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15