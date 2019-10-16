Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
RT на русском06:29

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Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

Lenta.ru10:53

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

РИА Новости08:29

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

RT на русском06:29

Судмедэксперт объяснился за скандал с кировским «пьяным» мальчиком

Московский Комсомолец08:12

Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе

Телеканал 360°07:39

Ошибки в анализе сбитого «пьяного мальчика» под Кировом нет, заявил эксперт

Газета.Ru07:27

Судмедэксперт отказался признать свою ошибку с кировским «пьяным мальчиком»

Взгляд.ру09:13
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко

Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
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Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе

На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.
Алтайская правда 07:47
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера

Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Вечерний курьер 05:41
Футбол

Джикия учит Жиго русскому языку

Защитник «Спартака» Георгий Джикия показал, как его партнер по команде Самюэль Жиго учит русский язык.
Матч ТВ 10:31
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Экономика

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Общество

«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами

Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу «Приватбанка», отменив решение суда первой инстанции.
REGNUM вчера в 07:58
Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
Космос

Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 13 октября в 18:09
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Музыка

Билли Айлиш обокрали во время концерта

Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Авто

России досталось всего 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

На российском авторынке стартовали продажи новых лифтбеков Audi RS5 Sportback.
Letnews.ru 09:43
Происшествия

В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь

МИР 24 вчера в 15:01
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Общество

ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге

Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств.
Российская газета 10:15
Происшествия

В Уфе мигрант два года насиловал и запугивал 15-летнюю девочку

RuNews24.ru 03:52
Политика

В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Гаджеты

Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor X5

ITZine.ru вчера в 06:02
Происшествия

Бизнесмен Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском

Во вторник, 15 октября, на 24 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск в ДТП погиб бизнесмен Алишах Сулейманов (на фото).
Вечерний курьер 06:37
Транспорт

Метро в России признали бесперспективным

В российских регионах следует развивать не метро, которое во всех городах, кроме Москвы, является убыточным, а наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи.
Lenta.ru 11:22
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
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