Происшествия
РИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.RT на русском06:29
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По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
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На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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