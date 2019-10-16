Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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с чего всё началось

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
RT на русском06:29

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Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

Lenta.ru10:53

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

РИА Новости08:29

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

RT на русском06:29

Судмедэксперт объяснился за скандал с кировским «пьяным» мальчиком

Московский Комсомолец08:12

Ошибки в анализе сбитого «пьяного мальчика» под Кировом нет, заявил эксперт

Газета.Ru07:27

Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе

Телеканал 360°07:39

Судмедэксперт отказался признать свою ошибку с кировским «пьяным мальчиком»

Взгляд.ру09:13
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Коммерсантъ 08:23
Авто

8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

8 брендов изменили цены на свои авто в РФ в первой половине октября, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
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Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество

МЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги

Ведомство подготовило законопроект, разрешающий выставлять на торги незадекларированную жилую недвижимость коррупционеров.
Суть событий 10:52
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Транспорт

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

Lenta.ru 12:20
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Коммерсантъ 10:16
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

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Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Здоровье

Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака

По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Privet-Rostov.ru 05:36
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Авто

В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x

Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Наука

Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей

Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью

Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
OAnews 09:09
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Экономика

Военные расходы России пересчитали по-новому

Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Общество

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Космос

Астрономы нашли противовращающиеся диски у сверхмассивной черной дыры

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Баскетбол

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.
ТАСС 12:34
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Армия и оружие

Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело 09:00
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