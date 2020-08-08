Нашествие частников: как розничные инвесторы меняют ландшафт рынка
События последних месяцев серьезно изменили ландшафт финансовых рынков. Радикальное снижение процентных ставок и запуск программ QE стали, пожалуй, основными инструментами в руках монетарных властей в условиях карантинных ограничений.В источнике
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После снижения ставки инвестиции на финансовом рынке становятся все предпочтительнее
Алтапресс7 августа в 05:45
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«Ставки банков по депозитам меняются с опережением решений ЦБ, чего не скажешь о кредитах»
Реальное время6 августа в 17:00