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РБК
РБК

Нашествие частников: как розничные инвесторы меняют ландшафт рынка

События последних месяцев серьезно изменили ландшафт финансовых рынков. Радикальное снижение процентных ставок и запуск программ QE стали, пожалуй, основными инструментами в руках монетарных властей в условиях карантинных ограничений.В источнике
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РБК

Нашествие частников: как розничные инвесторы меняют ландшафт рынка

РБКвчера в 04:09
Алтапресс

После снижения ставки инвестиции на финансовом рынке становятся все предпочтительнее

Алтапресс7 августа в 05:45
Реальное время

«Ставки банков по депозитам меняются с опережением решений ЦБ, чего не скажешь о кредитах»

Реальное время6 августа в 17:00
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Спортдиректор «Байера»: «Челси» придется заплатить всю сумму за Хаверца

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что лондонскому "Челси" придется заплатить всю сумму за трансфер Кая Хаверца, скидок из-за коронавируса для английской команды не будет.
РИА Новостивчера в 04:30

В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь7 августа в 08:11
39

Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»

Российский сенатор Алексей Пушков счел пустой болтовней слова главы американской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о «Северном потоке – 2» и отношениях Москвы и Берлина.
Известия20:37
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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